نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

حل نجوم وصناع فيلم "بنات ثانوى" ضيوفا على موقع صدى البلد، وذلك بعد أيام من طرحه فى دور العرض، وتحقيقه إشادة نقدية وجماهيرية لافتة.





وتحدث أبطال الفيلم جميلة عوض، مى الغيطى، ومايان السيد، عن الصعوبات التى واجهتهن فى تقديم شخصيات قريبة من طبقات اجتماعية شعبية مختلفة.





كما تطرق المخرج محمود كامل والمؤلف أيمن سليم إلى حرصهما إلى عدم الانزلاق إلى الحكم على شخصيات الفيلم، والتى تمثل نماذج حقيقية رصدوها خلال مشوار التحضير للفيلم.





أما المنتج أحمد السبكى فقد شدد على حرصه الدائم على تقديم أعمال قيمة، تغوص داخل تفاصيل المجتمع المصرى، مؤكدا أن الرقابة أشادت بالفيلم وطالبت بعرضه فى المدارس.



