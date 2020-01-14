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أخبار البلد

قادمة من أمريكا.. إحباط تهريب بندقية قنص مفككة في مطار القاهرة.. تفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
رصدت جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب بندقية قنص، مفككة وأجزاء أسلحة.

لاحظ مدير الحركة بالمطار أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب والأمتعة الشخصية المتخلفة عن الوصول لرحلة الطائرة القادمة من نيويورك- وجود حقيبتين مغلفتين بدقة ويحملان أرقام حقائب راكب مصري.

وبتفتيشهما ومراجعة بيانات صاحبهما وجد بهما حقيبتان خاصتان داخلهما منظار دقيق للمسافات البعيدة وسماعة لاسلكية يتم تركيبها على الأسلحة، وسونكي خاص بالبندقية، ومجموعة من أدوات تنظيف الأسلحة، وحامل معدني خاص بالأسلحة، وحقيبة صغيرة الحجم بها أجزاء خاصة بالبندقية، وأجزاء أسلحة مفككة بغرض تجميعها.

تم إحضار الراكب فاستلم الحقيبتين، وأقر بأنهما له، فقرر مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة جمال عبدالفتاح اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وترحيل الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة.
قادمة من أمريكا.. إحباط تهريب بندقية قنص مفككة في مطار القاهرة.. تفاصيل
قادمة من أمريكا.. إحباط تهريب بندقية قنص مفككة في مطار القاهرة.. تفاصيل
قادمة من أمريكا.. إحباط تهريب بندقية قنص مفككة في مطار القاهرة.. تفاصيل
قادمة من أمريكا.. إحباط تهريب بندقية قنص مفككة في مطار القاهرة.. تفاصيل
قادمة من أمريكا.. إحباط تهريب بندقية قنص مفككة في مطار القاهرة.. تفاصيل
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