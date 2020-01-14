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تعليم

جامعة عين شمس تتعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير مركز البيانات الرئيسي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:48 م
تطوير مركز البيانات
تطوير مركز البيانات الرئيسي بجامعة عين شمس
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قســــم التعليم
اجتمع اليوم الثلاثاء الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وفريق تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات ومركز الاستشارات الهندسية بحضور المهندس تامر موسى من وزارة الاتصالات ود. نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات

جاء ذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الاتصالات، وبحث سبل التعاون لتطوير مركز البيانات الرئيسي بالجامعة، حتي يتناسب مع منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها الجامعة ، سواء من ناحية البنية التحتية و الميكنة الشاملة و سعة الانترنت.

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وأكدت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة أن ثورة تكنولوجيا الإتصال والمعلوماتية جعلت هذه التطورات تتزايد والطلب على التكنولوجيا فى إطراد مستمر ، وأصبح الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والإتصال الرقمي الشرط الاساسى بإعتبارها نقطة القوة والتميز في عصر المعلوماتية.

وأضافت عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، أن جامعة عين شمس تسعى جاهدة لكى تواكب تكنولوجيا الاتصال خلال السنوات الأخيرة، والتى تميزت بتطورات سريعة وتأثيرات مباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة الإنسانية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وجعلت التنمية في كافة الميادين مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الإنسان على مسايرة هذه التحولات والتحكم فيها قصد استغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة في هذا العصر.
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