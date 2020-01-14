شنب أمير كرارة يتسبب في توقفه في كمين شرطة.. فيديو

قال الفنان أمير كرارة، إنه عقب قيامه بحلق شنبه تعرض للعديد من المواقف المحرجة لدرجة أن البعض أصبح لا يعرفه.





وأضاف كرارة خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، والذي يقدمه الإعلاميان «رامى رضوان _ إيمان الحصري»، أنه عقب تقديمه عدد من الأعمال الفنية ودور ضابط الشرطة، أصبح محبوبا عن رجال الشرطة من ضباط وأمناء.





وسرد كرارة، موقف تعرض له من ضابط شرطة في أحد الأكمنة الذي أبدى انزعاجه الشديد من شكل أمير كرارة بسبب حلق شنبه؛ مرددا: «الضابط مش عارفني ووقفني بقى يسألني أنت مين وشغال إيه.. ولما عرف زعل جدا أني حلقت شنبي».



