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توك شو

شنب أمير كرارة يتسبب في توقفه في كمين شرطة.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:00 م
أمير كرارة
أمير كرارة
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان أمير كرارة، إنه عقب قيامه بحلق شنبه تعرض للعديد من المواقف المحرجة لدرجة أن البعض أصبح لا يعرفه. 

وأضاف كرارة خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»، والذي يقدمه الإعلاميان «رامى رضوان _ إيمان الحصري»، أنه عقب تقديمه عدد من الأعمال الفنية ودور ضابط الشرطة، أصبح محبوبا عن رجال الشرطة من ضباط وأمناء.

وسرد كرارة، موقف تعرض له من ضابط شرطة في أحد الأكمنة الذي أبدى انزعاجه الشديد من شكل أمير كرارة بسبب حلق شنبه؛ مرددا: «الضابط مش عارفني ووقفني بقى يسألني أنت مين وشغال إيه.. ولما عرف زعل جدا أني حلقت شنبي». 

وأشار أنه حلق شنبه، لتصويره دوره من مسلسل الأختيار الذي يجسد شخصية البطل المصري الشهيد أحمد المنسي الشهير بالأسطورة، منوها أن هناك فرق كبير بين شخصية سليم الأنصاري الخيالية في مسلسل كلبش، والبطل المنسي الذي قدم بطولات حقيقة على أرض الواقع.
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