اخبار البرلمان.. النواب يوافق على عقوبة الممتنع عن دفع النفقة.. تفاصيل استدعاء وزيرة الثقافة بسبب قصص جنسية

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 14 يناير.
لصوص سكرانين قتلوا فتاة.. مثول وزيرة الثقافة أمام البرلمان لهذا السبب!
قبل أيام قليلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المحفل الثقافي الأكبر في مصر والذي ينطلق كل عام خلال شهر يناير، ويتجاوز زواره الملايين، كشفت إحدى النائبات في البرلمان عن كتب وقصص منتشرة في الأسواق تخاطب الأطفال، لكنها تحتوي في مضمونها على قصص جنسية واغتصاب وحكايات عنف وتطرف، بما لا يتسق مع عقلية الأطفال التي لا تستوعب ذلك.
كتب أطفال تحتوى على قصص جنسية.. البرلمان يستدعى وزيرة الثقافة للرد
قال النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن لجنة الإعلام قررت عقد جلسة أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب.
وزيرة التضامن تطلق برنامج وعي لمكافحة جريمة الاتجار في البشر
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتجه خلال الفترة القادمة للاستثمار في البشر من خلال إطلاق برنامج وعي الذي يقدم مجموعة من الأنشطة الداعمة للقيم الإيجابية التى نحتاج لتعميقها في المجتمع المصري، والتي تدعم فكرة القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنها قيم العمل واحترام التنوع والحفاظ على البيئة والكشف المبكر عن الإعاقة والاهتمام بصحة الأم والطفل ومكافحة جريمة الاتجار في البشر.
عبدالعال: الرئيس السيسي قدم مبادرات غير مسبوقة للاهتمام بصحة الشعب
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم مبادرات غير مسبوقة للاهتمام بصحة الشعب المصري، موجها الشكر والتقدير لجهود الرئيس السيسي في مجال الصحة.
عبد العال يرد على صحة إجراءات استجواب هالة زايد
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال صحة الإجراءات التي اتبعها المجلس للنظر في الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن مستشفى بولاق الدكرور العام.
سقوط استجواب وزيرة الصحة بتنازل مقدمي طلب سحب الثقة.. عبد العال: جرس إنذار للحكومة
أعلن الدكتور علي عبد العال إقفال باب المناقشة في موضوع استجواب تقدم به النائب محمد الحسيني، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بتنازل 33 عضوًا من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب.
وزيرة التضامن: نسعى لزيادة المستفيدين من الدعم النقدى لـ 4 ملايين مواطن
قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الوزارة تسعى لرفع عدد المستفيدين من الدعم النقدى، خلال الفترة المقبلة إلى 4 مليون مستفيد ، وذلك بالتعاون مع الجميعات الاهلية.
مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء لحل أزمة الكهرباء لأراضي المليون ونصف فدان
أعلنت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، عن إعدادها مذكرة بشأن تأخر مد شبكات الكهرباء، لمناطق مشروع المليون ونصف مليون فدان، لتقديمها إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بهدف التنسيق بين وزارتى الكهرباء والتخطيط لحل أزمة مد شبكات الكهرباء لأراضى المشروع وتوفير المبالغ المطلوبة لها.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال وقوفا نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.
رئيس حزب مستقبل وطن عن استجواب هالة زايد: الحل ليس في رحيل الوزيرة
قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إننا أمام أزمة حقيقية في ملف الصحة ونعانى من بعض المنشآت الصحية، وأنه لولا المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لكان هناك وضع آخر، حيث تعد تلك المبادرات قبلة الحياة كما أننا مقبلون على تطبيق التأمين الصحي بشكل كامل ونتمني أن يكون بصورة أفضل للمنظومة.
حصاد يوم برلماني.. سقوط استجواب وزيرة الصحة .. إقرار 6 تشريعات جديدة
شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، رفع أعمال الجلسات حتي 26 يناير2020، مع سقوط استجواب النائب محمد الحسينى، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بعد إغلاق باب المناقشة وتقديم مقترح بسحب الثقة من أكثر من 60 نائبا، وبالتحري حول هذه الأسماء الموقعة في الجلسة تغيب منهم 33، وهو الأمر الذي يخالف اللائحة في ضرورة أن يحضر جميع من وقع علي طلب سحب الثقة وتغيب أي منهم يعد تنازلا عن الطلب مما يدفع نحو سقوط الطلب والاستجواب والانتقال لجدول الأعمال وهو ما تحقق.
لصوص سكرانين قتلوا فتاة.. مثول وزيرة الثقافة أمام البرلمان لهذا السبب!
قبل أيام قليلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المحفل الثقافي الأكبر في مصر والذي ينطلق كل عام خلال شهر يناير، ويتجاوز زواره الملايين، كشفت إحدى النائبات في البرلمان عن كتب وقصص منتشرة في الأسواق تخاطب الأطفال، لكنها تحتوي في مضمونها على قصص جنسية واغتصاب وحكايات عنف وتطرف، بما لا يتسق مع عقلية الأطفال التي لا تستوعب ذلك.
كتب أطفال تحتوى على قصص جنسية.. البرلمان يستدعى وزيرة الثقافة للرد
قال النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن لجنة الإعلام قررت عقد جلسة أخرى سيتم تحديد موعدها لاحقا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب.
وزيرة التضامن تطلق برنامج وعي لمكافحة جريمة الاتجار في البشر
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتجه خلال الفترة القادمة للاستثمار في البشر من خلال إطلاق برنامج وعي الذي يقدم مجموعة من الأنشطة الداعمة للقيم الإيجابية التى نحتاج لتعميقها في المجتمع المصري، والتي تدعم فكرة القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنها قيم العمل واحترام التنوع والحفاظ على البيئة والكشف المبكر عن الإعاقة والاهتمام بصحة الأم والطفل ومكافحة جريمة الاتجار في البشر.
عبدالعال: الرئيس السيسي قدم مبادرات غير مسبوقة للاهتمام بصحة الشعب
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم مبادرات غير مسبوقة للاهتمام بصحة الشعب المصري، موجها الشكر والتقدير لجهود الرئيس السيسي في مجال الصحة.
عبد العال يرد على صحة إجراءات استجواب هالة زايد
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال صحة الإجراءات التي اتبعها المجلس للنظر في الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن مستشفى بولاق الدكرور العام.
سقوط استجواب وزيرة الصحة بتنازل مقدمي طلب سحب الثقة.. عبد العال: جرس إنذار للحكومة
أعلن الدكتور علي عبد العال إقفال باب المناقشة في موضوع استجواب تقدم به النائب محمد الحسيني، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بتنازل 33 عضوًا من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب.
وزيرة التضامن: نسعى لزيادة المستفيدين من الدعم النقدى لـ 4 ملايين مواطن
قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الوزارة تسعى لرفع عدد المستفيدين من الدعم النقدى، خلال الفترة المقبلة إلى 4 مليون مستفيد ، وذلك بالتعاون مع الجميعات الاهلية.
مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء لحل أزمة الكهرباء لأراضي المليون ونصف فدان
أعلنت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، عن إعدادها مذكرة بشأن تأخر مد شبكات الكهرباء، لمناطق مشروع المليون ونصف مليون فدان، لتقديمها إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بهدف التنسيق بين وزارتى الكهرباء والتخطيط لحل أزمة مد شبكات الكهرباء لأراضى المشروع وتوفير المبالغ المطلوبة لها.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال وقوفا نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.
رئيس حزب مستقبل وطن عن استجواب هالة زايد: الحل ليس في رحيل الوزيرة
قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إننا أمام أزمة حقيقية في ملف الصحة ونعانى من بعض المنشآت الصحية، وأنه لولا المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لكان هناك وضع آخر، حيث تعد تلك المبادرات قبلة الحياة كما أننا مقبلون على تطبيق التأمين الصحي بشكل كامل ونتمني أن يكون بصورة أفضل للمنظومة.
حصاد يوم برلماني.. سقوط استجواب وزيرة الصحة .. إقرار 6 تشريعات جديدة
شهد مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، رفع أعمال الجلسات حتي 26 يناير2020، مع سقوط استجواب النائب محمد الحسينى، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بعد إغلاق باب المناقشة وتقديم مقترح بسحب الثقة من أكثر من 60 نائبا، وبالتحري حول هذه الأسماء الموقعة في الجلسة تغيب منهم 33، وهو الأمر الذي يخالف اللائحة في ضرورة أن يحضر جميع من وقع علي طلب سحب الثقة وتغيب أي منهم يعد تنازلا عن الطلب مما يدفع نحو سقوط الطلب والاستجواب والانتقال لجدول الأعمال وهو ما تحقق.