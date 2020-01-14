عبير سليمان: الزوجة المتضررة من الطلاق يجب أن تأخذ حقها كاملا..فيديو

قالت عبير سليمان الباحثة في شئون المرأة ، إن المساعي التي تقوم بها الدولة في قانون الزواج كان لابد منها منذ زمن طويل كما أن هناك 3 مشاريع للقانون كما أن مصر بها 18 مليون زواج للقاصرات علي يد مأذون.
وأضافت سليمان خلال لقائها في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الدولة لم تغلق الباب امام من يقومون بعمل المأذون ولكن من الضرورى ألا يقوم بعمل المأذون الا هو شخصيا كما أنه من الضرورى أن يكون المأذون خريج ازهر وأن يكون قد قام بدراسة الشريعة.
وأوضحت أن من حق الزوجة ان تسجل رغبتها في التعليم أو العمل في عقد الزواج ولكن هذا لا يطبق علي أرض الواقع كما أن الدولة في نص القانون اوضحت ان الزوجين يتفقون على المسكن وعلى من يقوم بالانتفاع من المنقولات .
وتابعت"عبير سليمان" أن عند الطلاق يجب على الرجل دفع نفقة 6 اشهر مقدم ولا يقوم المأذون بالطلاق إلا إذا تم دفع المبلغ.
واستكملت أن الزوجة المتضررة من الطلاق يجب ان تأخذ حقها كاملا وإذا لم يتم الاتفاق وتاخذ حقها تقوم بأخذ الحد الأدنى للأجور .
وأضافت سليمان خلال لقائها في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الدولة لم تغلق الباب امام من يقومون بعمل المأذون ولكن من الضرورى ألا يقوم بعمل المأذون الا هو شخصيا كما أنه من الضرورى أن يكون المأذون خريج ازهر وأن يكون قد قام بدراسة الشريعة.
وأوضحت أن من حق الزوجة ان تسجل رغبتها في التعليم أو العمل في عقد الزواج ولكن هذا لا يطبق علي أرض الواقع كما أن الدولة في نص القانون اوضحت ان الزوجين يتفقون على المسكن وعلى من يقوم بالانتفاع من المنقولات .
وتابعت"عبير سليمان" أن عند الطلاق يجب على الرجل دفع نفقة 6 اشهر مقدم ولا يقوم المأذون بالطلاق إلا إذا تم دفع المبلغ.
واستكملت أن الزوجة المتضررة من الطلاق يجب ان تأخذ حقها كاملا وإذا لم يتم الاتفاق وتاخذ حقها تقوم بأخذ الحد الأدنى للأجور .