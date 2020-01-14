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تعليم

طوارئ في كفر الشيخ بسبب امتحانات الإعدادية.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:53 م
طوارئ في كفر الشيخ
طوارئ في كفر الشيخ بسبب امتحانات الإعدادية.. تعرف على التفاص
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محمود زيدان
عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا موسعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور سلامة الويشي مدير عام التعليم العام، ويوسف البسيوني رئيس لجنة النظام والمراقبة بكنترول الشهادة الإعدادية وسامح داود، مدير إدارة شئون الطلبة، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

ويؤدي 53 ألفًا و578 طالبًا وطالبة الامتحانات في 335 لجنة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري.

وشددت وكيل الوزارة على منع دخول المحمول للجان، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة. 

وأوضحت أن هناك تنسيقًا مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة، ولجان النظام والمراقبة، مؤكدة على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، و أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها. 

وخلال الاجتماع أصدرت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من التعليمات الهامة من شأنها ضبط العمل باللجان الامتحانية على رأسها المسئولية كاملة لمدير الإدارة التعليمية عن سير العملية الامتحانية بإدارته.

وأوضحت على الدعم الكامل من اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن ،مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن في توفير الأمن حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم. 

كما شددت على التأكد من أسماء المشاركين في لجان الإدارات التعليمية وتوقيعهم على الموانع، مشيرة إلى أن هناك عقابًا صارمًا إذا ثبت وجود من له أقارب تصل إلى الدرجة الرابعة، وأصدرت تعليماتها بوجود سبورات بجوار باب اللجنة يلصق عليها الجداول ودليل اللجان وعقوبات قانون الغش. 

جدير بالذكر أن رقم الجلوس الجديد يشمل " اسم الطالب، اسم اللجنة، اسم المدرسة، اسم الإدارة التعليمية، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول مبين فيه " المادة والتاريخ، و أرقام غرفة عمليات لجنة النظام والمراقبة للاستفسار وتلقى الشكاوى وهى "01023907048- 01008632033- 01019373770".
طوارئ في كفر الشيخ بسبب امتحانات الإعدادية.. تعرف على التفاصيل
طوارئ في كفر الشيخ بسبب امتحانات الإعدادية.. تعرف على التفاصيل
طوارئ في كفر الشيخ بسبب امتحانات الإعدادية.. تعرف على التفاصيل
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