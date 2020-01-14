السيطرة على حريق بمركب نيلي بالبحر الأعظم في الجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق في مركب عائمة بكورنيش النيل في شارع البحر الأعظم بالجيزة.



تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مركب عائمة، بكورنيش النيل في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بسرعة السيطرة على النيران.



وعلى الفور انطلقت سيارات الإطفاء إلى مقر الحريق وتم السيطرة عليه.



تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.