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رياضة

كأس إيطاليا.. إنتر ميلان إلى دور الـ 8 برباعية في شباك كالياري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق إنتر ميلان، في حجز في دور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا بعد فوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جوسيبي مياتزا".

وسجل الدبابة لوكاكو أول الأهداف في شباك كالياري في في الدقيقة الأولى، وتمكن بورخا فاليرو من تسجيل الهدف الثاني عند حدود الدقيقة 22.

بعدما سجل لوكاكو هدفًا ثالثًا ليزور الشباك موقعًا الثنائية في الدقيقة الرابعة من زمن شوط اللقاء الثاني.

و مع وصول الدقيقة 72 قلص كريستيان أوليفا الفارق للضيوف بهدف شرفي لكن أندريا رانوكيا أعاد الأمور لنصابها بتسجيل هدف رابع قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق.

وبهذا الفوز يبلغ الإنتر دور الثمانية من كوبا إيطاليا ويقصي كالياري من المسابقة التي عرفت تأهل نابولي اليوم أيضًا بفوزه على بيروحيا بثنائية دون رد.

كما تمكن لاتسيو من التأهل إلى نفس الدور برباعية نظيفة في شباك كريمونيزي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات دور الـ16.
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