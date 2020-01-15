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رياضة

مجدي عبدالغني يكشف سبب تسلم أبو ريدة جائزة أفضل اتحاد الكرة رغم استقالته.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:11 ص
هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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محمد رشاد
كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، سبب تسلم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، جائزة أفضل اتحاد كرة لعام 2019 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رغم عدم وجوده في رئاسة الجبلاية.

وقال "عبدالغني" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "أبو ريدة هو صاحب الإنجاز، ولذا حصل على الجائزة، ولا يمكن فصله عن اتحاد الكرة؛ لأنه عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الإفريقي".

وتابع أن اتحاد الكرة استحق الحصول على الجائزة؛ لأنه هو سبب إقامة البطولة في مصر، ووافق على استضافتها من أجل البلاد، رغم علمه بأن المنتخب المصري قد لا يفوز بها.
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