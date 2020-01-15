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ثقافة

فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:58 ص
عيد الأثريين
عيد الأثريين
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علاء المنياوي
شهدت دار الأوبرا المصرية مساء أمس إحتفالية كبري نظمتها وزارة السياحة والآثار بمناسبة عيد الأثريين والذي يوافق 14 يناير من كل عام،وكانت كاميرا موقع صدي البلد حاضرة لمتابعة الاحتفالية،وننشر منها 114 صورة.

د.خالد العناني وزير السياحة والآثار حرص على المجيئ قبل بدء الاحتفالية بنصف ساعة،وذلك كي يطمئن بنفسه علي اخر استعدادات الاحتفالية،مؤكدا أن أبناء الآثار والسياحة سيكونون يدا واحدة الفترة المقبلة.

وحضر الاحتفالية عدد من نواب البرلمان علي رأسهم عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب،والذي حرص علي تبادل الحوار مع وزير السياحة والآثار حول الجهود التي تبذل والتعاون المشترك لصالح القطاعين بعد دمجهما.

ومن بين الحضور كان عدد من السفراء أيضًا،علي رأسهم ستيفان رومانيه سفير فرنسا في مصر ونوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة،وبيتر كيفك سفير المجر،وسفير مالطا،بجانب عدد من المستشارين الثقافيين في بعض السفارات.

وخلال الاحتفالية قام وزير السياحة والآثار بتكريم عدد من الأثريين والعاملين بالآثار،ووجه الشكر للأثريين ووصفهم بأنهم أصحاب الفضل في الاكتشافات الكثيرة التي يتم الإعلان عنها،وهذه الاكتشافات تساهم في تقوية صورة مصر الإيجابية في الخارج.

كما قدمت فرقة باليه دار الأوبرا عددا من الفقرات الفنية المتنوعة،والمستمدة من التراث والفلكلور المصري،كما قدم نجوم فرقة الموسيقي العربية عددا من أروع الاغاني لنجوم الطرب،مما لاقي اعجاب وتصفيق كل الحضور.
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
فلكلور وباليه وطرب أصيل.. 114 صورة من عيد الأثريين الـ 14 في دار الأوبرا
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