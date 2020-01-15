تحالف دعم الشرعية باليمن: بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، البدء بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيرا إلى أنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن.



واعتبر التحالف حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية، أن إطلاق المحتجزين بإشرافه يؤكد حرص الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض.



وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، أعلن قبل نحو اسبوع، أن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي، ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من ⁧‫اتفاق الرياض‬⁩، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها بدءًا من الجمعة المقبل، تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة ⁧السعودية.



وأضاف أن المرحلة الثانية في ⁧‫اتفاق الرياض تتضمن‬⁩ عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع.