توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 15/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا



برج الثور:

مهنيًا: حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل فلا تتدخل فيما لا يعنيك.

عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحًا ولك الان الامر لتقرير مصير علاقتك.

صحيًا: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد تنفجر وتحطم وضعك الصحي، انتبه.



برج الجوزاء:

مهنيًا: ينعشك هذا اليوم ويجعلك مقبلًا على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع فى مجالك المهني مما يكسبك مراتب جديدة.

عاطفيًا: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود الى الماضي وتبحث عن حب قديم عموما يوم مناسب للارتباط اذا كنت اعزب.

صحيًا: لكي يكون يومك مريحًا عليك عدم السهر الى ساعات متاخرة بالليل.



برج السرطان:

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر انفتاحًا على بعض المؤسسات والافكار والاصدقاء ويقف الفلك الى جانبك فى جميع التحركات ويكون الحظ حليفك خاصتا فى الامور المالية

عاطفيًا: تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء الى جانب الحبيب فترات طويلة لتعبر عن حبك الكبير له و عن مدي سعادتك بقربه.

صحيًا: العلاج النفسي يفيدك في التخلص من رواسب الماضي وإيجاد الحلول لمشكلاتك.



برج الأسد:

مهنيًا: تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات كما انك تحقق تقدم مهم فى احد المشاريع المشارك فيها.

عاطفيًا: قد تنشأ صراعات مع الشريك أو مع الزوج، وقد تجرح حبيبك بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها أحد المقربين.

صحيًا: يمكن التغلب على القلق والاضطراب باللجوء إلى عالم نفس او ان تمارس الرياضة لتخريج الشحنات السلبية.



برج العذراء:

مهنيًا: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات، ويستمر الوضع الجيد فترة حيجة من الوقت، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح.

عاطفيًا: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حاليًا.

صحيًا: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.



:برج الميزان

مهنيًا: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والاعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لادخال تغيير ايجابي على حياتك نظرًا إلى اهمية الارتباطات والمسؤوليات.

عاطفيًا: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون لمصلحتك والشريك حتمًا حتى تستمر علاقتكما

صحيًا: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.



برج العقرب:

مهنيًا: قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصًا أنّ الوضع بات لا يحتمل، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع الذين معك فى العمل.

عاطفيًا: اذا كانت هناك خلاقف مع الشريك فانك تحتاج الى من يتوسط بينك وبين الحبيب وتكثر المشاحنات وتشتد الاصطدامات بين المواقف والآراء.

حيًا: مراحل استعادة العافية والنشاط قد تكون طويلة بعد الإهمال المتزايد للوضع الصحي.



برج القوس:

مهنيًا: تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك ويثير قلقك ويوتر أجواءك العائلية ينصحك الفلك ان تحاول الفصل بين العمل والعائلة.

عاطفيًا: أعتبر اليوم مناسبًا جدًا لدعم العواطف والعلاقات، سعادة وطمأنينة وانسجام مع الشريك أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: ينتابك قلق دائم يسبب لك أرقًا وانزعاجًا بسبب ضغوط العمل المتواصل.



برج الجدي

مهنيًا: تستفيد ماديًّا واجتماعيًّا من بعض التطوّرات، وتقطف ثمار التحرّكات المالية، وتأتيك المساعدة لم تكون تنتظرها من زميل فى العمل.

عاطفيًا: تشتاق الى الحبيب بسبب انشغاله عنك بأمور هي في نظرك لا تستدعي الاهتمام الكبير بها فحاول ان تثير انتباهه لهذا الامر بطريقة رومانسية

صحيًا: حدّد أولوياتك الصحية لكي تحافظ على رشاقتك وحيويتك ونشاطك



برج الدلو:

مهنيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء لتعود الامور المهنية فى احسن الاحوال

عاطفيًا: لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء فالطمع فى العلاقات نهايتها الوحدة

صحيًا: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع حمية صحية



برج الحوت:

مهنيًا: يحمل اليك هذا اليوم كمًّا من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة وقد يكون هناك خبر مفرح على الصعيد المهني

عاطفيًا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وضع له النقاط على الحروف

صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول لتخلصك من جميع الأفكار السودوية

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 15 يناير2020 وفقا لما نشرته خبيرة الابراج ماجى فرح على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .مهنيًا: يجعلك هذا اليوم اكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة، تتبادل الآراء مع اشخاص قادرين على نصحك، وقد تتبنى وجهة نظر جديدة.عاطفيًا: : يوم ممتاز، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك للشريك وكسبه الى صفكصحيًا: كن حريصًا على أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك