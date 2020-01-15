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أخبار العالم

ظريف يكشف عن رسالة بعثتها إيران لـ أمريكا ليلة الهجوم الصاروخي في العراق

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:06 ص
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
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دعاء أبوهشيمة
كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم، الأربعاء، عن رسالة قامت طهران بتوجيهها إلى الولايات المتحدة عبر سويسرا ليلة الهجوم الصاروخي في العراق كان مفادها أنه دفاع عن النفس.

وقال ظريف إن إيران ليست مهتمة بالتفاوض مع الولايات المتحدة.

وحول الاتفاق النووي، اتهم وزير الخارجية الإيراني الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بخرق التزامات لها، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يعد من أفضل الاتفاقات.

وأضاف أن مستقبل الاتفاق النووي يتوقف على أوروبا، مؤكدًا أن طهران سترد على رسالة الأوروبيين الأخيرة.

كما أوضح أن إيران لم تطلب انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني منذ 7 أشهر.

ولفت إلى أن اقتصاد البلاد عانى خسائر بمئات مليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين ارتكبوا أخطاءً لا تغتفر في وقت أزمة.
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