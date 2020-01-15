تجنب شربها فورًا.. 8 اضرار صحية عند تناول المشربات الغازية

اصبحت المشروبات الغازية جزء لا يتجزأ من وجبة الغذاء، حيث يقوم بشربها الكثير حتى يستطيع تناول الطعام، كما يعتبرها البعض كوب من الماء، تساعده في البلع، او شئ اساسي وصحي.



كشف الدكتور أحمد سند استشاري أمراض الكلى والسكر والباطنة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن خطورة شرب المشروبات الغازية، مؤكدًا انها تسبب الامراض.



وجاءت أضرار المشروبات الغازية على النحو التالي:



- زيادة فرص الإصابة بالسكر.



- زيادة خطر الاصابة بأمراض القلب.



- الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم.



- تسوس الاسنان.



- هشاشة العظام.



- حصوات الكلى.



- الارق واضطرابات النوم.



- ارتفاع ضغط الدم.

