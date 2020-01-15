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اقتصاد

إيجي إكس 70 يرتفع .. تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغوط بيعية من جانب المستثمرين الأجانب مقابل مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وسجل مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة تراجعا 0.22% مسجلا 13726.83 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.10% مسجلا 530.56 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بشكل طفيف بنسبة 0.01% مسجلا 1377.54 نقطة.

وسجلت مشتريات المستثمرين المصريين نح 5,071,929 مليون جنيه وكذا المستثمرين العرب بنحو 9,215,508 مليون جنيه.. فيما سجلت مبيعات المستثمرين الأجانب بنحو 14,2 مليون جنيه.
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