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أخبار العالم

عرض غريب.. روحاني يرفض فكرة اتفاق ترامب لحل النزاع النووي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:58 ص
الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
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رويترز+ دعاء أبوهشيمة
رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اقتراحا لإبرام اتفاق جديد أُطلق عليه اسم "اتفاق ترامب" بهدف حل النزاع النووي، قائلا إنه عرض "غريب" وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنكوصه دوما بتعهداته.

وفي خطاب تليفزيوني، قال روحاني إنه يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، مضيفا أن إيران يمكنها العدول عن الخطوات التي اتخذتها لتقليص التزامها بالاتفاق.

كما انتقد روحاني الأطراف الأوروبية التي فعّلت آلية فض النزاع التي يشملها الاتفاق قائلا إنها فشلت في الوفاء بتعهداتها.

وقال الرئيس الإيراني في كلمة اليوم، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لم يتصرف كتكتل مستقل، مطالبًا إياه بالاعتذار لطهران عن عدم التزامه بالوعود.

وأضاف "روحاني" أن الأوروبيين يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، الثلاثاء، عن تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بسبب عدم احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث إنهم لم ينضموا لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على الاتفاق النووي.

وأكدوا عدم قبول القول بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
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