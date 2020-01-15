الموت يفاجئ مدرس رياضيات أثناء امتحانات الإعدادية فى سيناء

وقد خيم الحزن على جموع المعلمين بطور سيناء لفقد زميلهم الذي توفي أثناء ممارسته عمله في الامتحانات







وكان الراحل يتمتع بحسن السمعة والأخلاق.





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تلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة طور سيناء يفيد بوفاة أحمد حسنين سلامة، ٤٣ سنة، معلم خبير رياضيات بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، عقب وصوله مستشفى الطور العام.



وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المعلم شعر بأزمة صحية أثناء الامتحانات وسقط مغشيا عليه، وجرى الاتصال بالإسعاف ونقله إلى مستشفى الطور العام، وبعد وصوله المستشفى بساعة فارق الحياة جراء هبوط حاد في الدورة الدموية. تلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة طور سيناء يفيد بوفاة أحمد حسنين سلامة، ٤٣ سنة، معلم خبير رياضيات بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، عقب وصوله مستشفى الطور العام.وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المعلم شعر بأزمة صحية أثناء الامتحانات وسقط مغشيا عليه، وجرى الاتصال بالإسعاف ونقله إلى مستشفى الطور العام، وبعد وصوله المستشفى بساعة فارق الحياة جراء هبوط حاد في الدورة الدموية.





ونعى وكيل الوزارة المعلم ووصفه بالشهيد لأنه فارق الحياة خلال تأدية عمله، مؤكدا أنه جرى إخطار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالواقعة وأمر بتذليل كل العقبات، ونقل جثمان المعلم بسيارة نقل الموتى إلى مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.





وأصدرت النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء بيانات نعت فيه الشهيد، وقدم عصام رجب، نقيب المعلمين، التعازي لأسرة الشهيد، وسوف يقام عزاء الشهيد في دار مناسبات طور سيناء.



جدير بالذكر أن أحمد حسنين سلامة عمل معلم رياضيات في عدة مدارس بمحافظة جنوب سيناء، وانتقل إلى مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي التي توفي فيها.