AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب أولى ثانوي يمتحنون الجغرافيا ورقيا بنظام الكتاب المفتوح.. الآن

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:19 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
Advertisements
ياســـمين بدوي
يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي 2019/2020، امتحان مادة الجغرافيا بشكل ورقي، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.

ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة 2:30 ظهرا.

ووفقا للمواصفات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فيتكون امتحان الجغرافيا الذي يمتحنه الآن طلاب الصف الأول الثانوي، من 20 سؤال اختيار من متعدد.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، مشيرا إلى أنه تم ضبط بعض حالات الغش الفردية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب أولى ثانوي يمتحنون اللغة العربية ورقيا

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى بنظام الكتاب المفتوح .. غدا

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى بنظام الكتاب المفتوح .. اليوم

طلاب أولى ثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى ورقيا

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان لبدء امتحاني الأحياء والفلسفة إلكترونيا

طلاب أولى ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحان الأحياء ورقيا بنظام الكتاب المفتوح

ترشيحاتنا

أذكار الصباح كاملة.. رددها لتحصن نفسك من كل مكروه وسوء

جرس إنذار .. أرقام كاسونجو بقميص الزمالك تهدد عرش الفتى الذهبي للأبيض

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

قبلة مميتة كادت تعرض طفل حديث الولادة للوفاة

حقيقة وجود سنة مؤكدة قبل المغرب | دار الإفتاء توضح

أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة.. موجة غير مستقرة تضرب البلاد مساء اليوم حتى السبت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين