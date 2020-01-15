طلاب أولى ثانوي يمتحنون الجغرافيا ورقيا بنظام الكتاب المفتوح.. الآن

يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي 2019/2020، امتحان مادة الجغرافيا بشكل ورقي، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.



ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة 2:30 ظهرا.



ووفقا للمواصفات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فيتكون امتحان الجغرافيا الذي يمتحنه الآن طلاب الصف الأول الثانوي، من 20 سؤال اختيار من متعدد.



وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، مشيرا إلى أنه تم ضبط بعض حالات الغش الفردية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.