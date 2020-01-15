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حوادث

بحوزته خنجر.. إحباط محاولة ثأر شقيق قتيل موقف العياط من المتهمين أمام المحكمة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة محاولة شروع شقيق قتيل موقف العياط في قتل المتهمين أثناء عرضهم علي النيابة للتحقيق معهم حول الجريمة.

وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه أثناء اصطحاب قوة أمنية 3 متهمين بقتل عامل كارتة بموقف سيارات العياط أمس وترحيلهم لعرضهم على النيابة العامة تمكنت القوات وخدمات الملاحظة الأمنية من إلقاء القبض على شقيق القتيل محاولا التعدي على المتهمين انتقاما لمقتل شقيقه وعثر بحوزته على خنجر.

وتم ضبط الشاب وتحرير محضر بالواقعة.

من جانبها تجري نيابة العياط بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل عامل كارتة في مشاجرة مع سائق بموقف سيارات بالعياط.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلي أن بداية الواقعة كانت بمشاجرة وقعت بين شقيقين توأم عاملي كارتة داخل موقف العياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب ورفض السائق الالتزام بعرف الموقف.

وأشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن السائق انصرف بعد تدخل المتواجدين ثم عاد حاملا فرد خرطوش وأطلق الرصاص صوب أحد الشقيقين فأصابه بطلقة في الوجه أردته قتيلا في الحال وتبين أن المجني عليه يدعى حسانين.ز

تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط من إلقاء القبض على 3 متهمين وأمر العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط بتعيين خدمات ملاحظة أمنية داخل الموقف مسرح الجريمة لمنع تجدد المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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