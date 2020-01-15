أحمد موسى: قاعدة برنيس أصابت وزير دفاع تركيا بالهلوسة

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح قاعة برنيس العسكرية ومناورة قادر 2020، :" وزير دفاع تركيا جاله لوثة وهلوسة بعد مشاهدته افتتاح قاعدة برنيس العسكرية ".



وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزير دفاع تركيا أعلن أن مصر ليس لها علاقة بليبيا وأن ليبيا هي جارة لتركيا ".



وتابع موسى موجها حديثه إلى وزير دفاع تركيا:" أيها الأحمق أنت لا تفقه أي شيء وليبيا تعتبر أمنا قوميا لنا ".



وأكمل:" مناورة القوات المسلحة قادر 2020 جعلت وزير دفاع تركيا يتحول إلى مرشد سياحي وأستاذ جغرافيا ولم يعد وزيرا للدفاع تركيا .



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإعلام الدولي تحدث عن قوة الجيش المصري والوقت القياسي الذي وصلت فيه القوات المسلحة إلى مستوى مرتفع من الكفاءة".