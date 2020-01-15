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توك شو

أحمد موسى يكشف مزايا مقاتلات الرافال والميج 29 والـ إف 16.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:55 م
قاعدة برنيس العسكرية
قاعدة برنيس العسكرية
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن طائرة الرافال الفرنسية بها رادار يرصد 40 طائرة في وقت واحد وتشتبك مع 8 طائرات في معركة واحدة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرافال لها نظام بحث حراري لتتبع الأهداف وسرعتها 2450 كيلومتر في الساعة وتزود بصواريخ جو جو وجو أرض".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" طائرة الـ إف 16 بها رادار ونظام الحرب الإلكترونية، وتصويب الصواريخ بالليزر، بها 3 صواريخ متطورة وتحمل 4 قنابل خارقة للتحصينات وتحتوي على القنابل العنقودية على 3200 قنبلة صغيرة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الطائرة ميج 29 مقاتلة من الجيل الرابع سرعتها 2400 متر في الساعة تطير وبها 2 محرك نفاث وتحمل 7 صواريخ ومدفع رشاش".
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