أحمد موسى يكشف مزايا مقاتلات الرافال والميج 29 والـ إف 16.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طائرة الرافال الفرنسية بها رادار يرصد 40 طائرة في وقت واحد وتشتبك مع 8 طائرات في معركة واحدة .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرافال لها نظام بحث حراري لتتبع الأهداف وسرعتها 2450 كيلومتر في الساعة وتزود بصواريخ جو جو وجو أرض".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" طائرة الـ إف 16 بها رادار ونظام الحرب الإلكترونية، وتصويب الصواريخ بالليزر، بها 3 صواريخ متطورة وتحمل 4 قنابل خارقة للتحصينات وتحتوي على القنابل العنقودية على 3200 قنبلة صغيرة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الطائرة ميج 29 مقاتلة من الجيل الرابع سرعتها 2400 متر في الساعة تطير وبها 2 محرك نفاث وتحمل 7 صواريخ ومدفع رشاش".