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أحمد موسى: المسنود على رجال جيش مصر لا يخاف شيئا.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 09:17 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قاعدة برنيس العسكرية، إنجاز يضاف إلى القوات المسلحة، والروح المعنوية للشعب المصري مرتفعة للغاية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش حد يكون عنده جيش على اعلى مستوى من الاداء والإحترافية ويشعر بالقلق، واللي مسنود على الرجالة والأبطال لا يخاف من شيء".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،، أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، كان سعيدا بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية.

واكمل: " القوات المسلحة المصرية درع للأمة العربية، وافتتاح قاعدة برنيس العسكرية؛ يخرج رسالة قوية من دولة قوية، ومصر أقوى دولة في المنطقة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام الدولي توقف أمام كيفية استطاعة الجيش المصري القيام تزويد المقاتلات المصرية بالوقود في الجو.
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