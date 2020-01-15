غيابات مؤثرة.. الزمالك يتلقى صدمة قبل مواجهة المصري البورسعيدي فى الدوري

تأكد غياب طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري.



ويأتي غياب الثنائي عن مباراة الفريق البورسعيدي بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث.



جاء ذلك خلال مباراة الجونة التي أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشره من عمر الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.



ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتجهيز البدائل استعدادا لمباراة المصري.



ويتقابل الزمالك مع المصري الاثنين المقبل في الجولة الرابعة عشره من عمر المسابقة المحلية، على ستاد المكس بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.