نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق مع خلية إرهابية يتزعمها عناصر تركية وإخوانية

تباشر نيابة امن الدولة العليا التحقيق مع خلية ارهابية، ضبطتها وزارة الداخلية، تهدف للنيل من البلاد، ويتزعمها بعض العناصر التركية والاخوانية.



وتمكن قطاع الأمن الوطنى من ضبط المسؤولين عن إحدى اللجان الالكترونية التى تتلقى تمويلات من تركيا بمنطقة باب اللوق.



ورصد قطاع الأمن الوطنى، اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية، باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق، كمركز لنشاطها المناوئ، تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات، التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية، بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية، تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا؛ بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى.



كما أكدت المعلومات تولى التركى ايدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد .



وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا؛ تم استهداف المقر المشار إليه، حيث أمكن ضبط كل من التركى حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى)، والإخوانى حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، و الإخوانى حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك)، والإخوانى عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).



كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.



واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.



جاء ذلك، فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية.