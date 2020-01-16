محافظ الغربية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بقرية ميت عساس..تشكيل لجنة هندسية لمراجعة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية..ويلتقي أصحاب ورش نجارة الأثاث والخزف والفخار بقريتي كتامة والفرستق

- محافظ الغربية يفاجئ العاملين بالوحدة المحلية بقرية ميت عساس

- تشكيل لجنة هندسية لمراجعة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية - مناقشة مشروعات الرصف المتعثرة والجاري تنفيذها - رحمي يلتقي أصحاب ورش نجارة الأثاث والخزف والفخار بقريتي كتامة والفرستق





قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مفاجئة على قرية ميت عساس مركز سمنود ظهر يوم الأربعاء، بدأها بتفقد مقر الوحدة المحلية ومتابعة حضور الموظفين ومراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، وأيضًا مراجعة حصر مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسجلات الوحدة.





وقرر محافظ الغربية بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة هذه المخالفات ومقارنتها على أرض الواقع والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.





وتابع محافظ الغربية جولته بشوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بالقرية وإزالة أى تجمعات للقمامة بصفة دورية والحفاظ على المظهر العام للشوارع.





وأكد أن الجولات المفاجئة مستمرة على جميع مدن وقرى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع والتأكد من قيام الجميع بدوره المنوط به.





كما عقد محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة مشروعات الرصف المتعثرة والجاري تنفيذها بقطاع الرصف بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.





حيث تمت مناقشة مشروعات الرصف المسندة لهيئة الطرق على مستوى المحافظة، ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق الكامل مع هيئة الطرق للعمل على مدار 24 ساعة لاستكمال أعمال الرصف.





كما وجّه إدارة مرور الغربية بتوفير أماكن بديلة أثناء عملية الرصف لتيسير الحركة المرورية.





وشدد محافظ الغربية على هيئة الطرق بسرعة الإنتهاء من رصف جميع الطرق الجاري تنفيذها مع المتابعة المستمرة والدورية لهذه الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وإصلاح الحفر والمطبات التي تطرأ عليها أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة طنطا لاستلام الطرق التي تم رصفها لضمان عدم وجود أي عيوب بها.





وشدّد المحافظ على اتباع المواصفات القياسية المعمول بها في الرصف منعًا لإهدار المال العام مع وضع جدول زمنى لبداية وانتهاء المشروع والالتزام به.. وخلال الاجتماع؛ وجّه المحافظ مديرية الطرق بالانتهاء من عملية رد الشيء لأصله بكافة الشوارع وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والعمل على راحة المواطنين.





وفى نهاية الاجتماع؛ شدّد محافظ الغربية على بذل المزيد من الجهد وسرعة الانتهاء من كافة أعمال الرصف بالشوارع والطرق على مستوى المحافظة قبل 30 /6 /2020.





بينما التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأصحاب ورش نجارة الأثاث والخزف والفخار بقريتي كتامة والفرستق بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب لمناقشة طلباتهم وذلك للنهوض بهذه القرى والصناعة التي تشتهر بها وجعلها قرية نموذجية ومنتجة.





وأكد محافظ الغربية أننا بصدد تطوير القرى التي تشتهر بمنتجات وصناعات حيث سيتم تطوير الطرق والبنية التحتية وتطوير جميع القطاعات سواء تعليمية أو صحية .





وذلك لسهولة الوصول إليها وحتى تكون قرية منتجة وجاذبة تعمل على انتشار منتجاتها وتكون قرية تشتهر بمنتجاتها وتوزيعها إلى جميع محافظات الجمهورية وكذا الوصول إلى العالمية.



