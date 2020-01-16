طريقة عمل كريم كراميل بالشوكولاتة

كريم كراميل بالشوكولاتة من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك على طريقة الشيف منال العالم بأسهل الخطوات و أقل المكونات.



الكراميل

1كوب سكر

1/4كوب ماء

1ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج



-خليط الشوكولاتة

1/4كوب بودرة الكاكاو السادة

2كوب حليب كامل الدسم

1علبة كبيرة وزن ٤٠٠ جرام حليب محلى مركز

4حبة كبيرة بيض

1ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1/8ملعقة صغيرة ملح

1ملعقة صغيرة قهوة جاهزة



طريقة تحضير

سخني الفرن على درجة حرارة ١٥٠ ، احضري قوالب للكراميل أو أطباق فرن صغيرة.



ضعي القوالب في صينية مرتفعة الحافة.



الكراميل: في مقلاة ضعي السكر الماء والعصير، دعيه يغلي بهدوء ليذوب السكر و يصبح ذهبي اللون.



وزعي الكراميل في القوالب ، حركي القوالب ليتوزع الكراميل على الجوانب بحيث يصل الى منتصف جوانب القالب تقريبا.

ضعي القوالب في الصينية بحيث تتركين مسافة بين القوالب. اذا كانت القوالب متراصة بجانب بعضها لن ينضج الكريم كراميل جيدا.



الشوكولاتة : في طبق عميق ضعي الكاكاو، اضيفي قليل من الحليب وباستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليذوب الكاكاو.

اضيفي بقية الحليب، الحليب المحلى ، البيض الفانيليا، الملح والقهوة قلبي الخليط لتختلط المكونات جيدا، لا تخلطي بقوة لكي لا تتجمع فقاعات هواء.



صفي خليط الشوكولاتة من خلال مصفاة ناعمة.



وزعي الخليط على القوالب.



غطي كل قالب بقطعة من ورق الالمنيوم مع احكام تغطيته جيدا.



املئ الصينية بالماء بحيث يكون ارتفاع الماء لمنتصف القوالب.



ضعي الصينية في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة. اختبري النضج حين يتماسك الكراميل ولكن يبقى لين بعض الشيئ.



أخرجي القوالب من الماء الساخن. دعيها على الطاولة لتبرد تماما ثم ضعيها في البراد عدة ساعات.



اقلبي الكريم كراميل على اطباق التقديم