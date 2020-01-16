أحمد مرتضى: موقف الزمالك واضح من خوض السوبر الأفريقي في قطر

كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن موقف النادي الأخير من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.





وأكد أحمد مرتضى، في تصريحات تليفزيونية، أن قرار مجلس الإدارة واضح وصريح بشأن خوض المباراة في قطر، موضحًا أن مرتضى منصور رئيس النادي شرح من قبل أسباب رفض خوض المباراة.





وأضاف أحمد مرتضى، أن مجلس الإدارة يسعى لحماية البعثة وسلامتها، مشددا على أن السفر لـ قطر يشكل خطورة كبرى.



