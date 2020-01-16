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رياضة

أحمد مرتضى: موقف الزمالك واضح من خوض السوبر الأفريقي في قطر

الخميس 16/يناير/2020 - 03:38 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن موقف النادي الأخير من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

وأكد أحمد مرتضى، في تصريحات تليفزيونية، أن قرار مجلس الإدارة واضح وصريح بشأن خوض المباراة في قطر، موضحًا أن مرتضى منصور رئيس النادي شرح من قبل أسباب رفض خوض المباراة.

وأضاف أحمد مرتضى، أن مجلس الإدارة يسعى لحماية البعثة وسلامتها، مشددا على أن السفر لـ قطر يشكل خطورة كبرى.

وتابع أحمد مرتضى، أن فريق الزمالك يرغب في خوض المباراة ومواجهة فريق الترجي ولكن سلامه الفريق أهم شىء.
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