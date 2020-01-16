لا اتفاقات مع ترامب.. روحاني: إيران تخصب اليورانيوم بمعدلات أعلى من السابق

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني اعترافه بأن إيران تخصب اليورانيوم الآن بمعدلات أعلى مما كانت سائدة قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015.





ورفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اقتراحا لإبرام اتفاق جديد أُطلق عليه اسم "اتفاق ترامب" بهدف حل النزاع النووي، قائلاً إنه عرض "غريب" وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنكوصه دوما بتعهداته.





وفي خطاب تليفزيوني، قال روحاني إنه يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، مضيفا أن إيران يمكنها العدول عن الخطوات التي اتخذتها لتقليص التزامها بالاتفاق.





كما انتقد روحاني الأطراف الأوروبية التي فعّلت آلية فض النزاع التي يشملها الاتفاق قائلا إنها فشلت في الوفاء بتعهداتها.





وقال الرئيس الإيراني في كلمة، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي لم يتصرف كتكتل مستقل، مطالبًا إياه بالاعتذار لطهران عن عدم التزامه بالوعود.





وأضاف "روحاني" أن الأوروبيين يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.





وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الثلاثاء، عن تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بسبب عدم احترام التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



