كيكي سيتين يظهر العين الحمراء لـ نجوم برشلونة

أصدر كيكي سيتين، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، عدة قرارت نارية، عقب توليه القيادة الفنية للبوجرانا خلفا لـ إرنيستو فالفيردي.



وكان نادي برشلونة أعلن الثلاثاء الماضي، إقالة إرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق، بعد وداع بطولة السوبر الإسباني على يد أتليكو مدريد، وتعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق خلفا له.



وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" أن كيكي طلب من لاعبي برشلونة العمل الجاد، وإلغاء أي التزامات إعلانية في الفترة المقبلة.



وأضافت الإذاعة الكتالونية أن كيكي قرر خوض مران جماعي عقب كل مباراة سيخوضها الفريق، بداية من مباراة غرناطة المقبلة في الدوري.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.