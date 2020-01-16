عمرو دياب يتصدر تويتر.. لهذا السبب

تصدر النجم عمرو دياب، لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد الإعلان عن موعد حفله في الكويت المقرر احيائه يوم 13 فبراير.



يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى بمدينة سفاجا فى الغردقة ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين، منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.



يشار إلى أن عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي كبير في ميديا سيتي دبي يوم 24 يناير الجاري.

