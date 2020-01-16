وسام نوار أفضل لاعب في مباراة مصر وغينيا في بطولة أمم أفريقيا لليد

توّج وسام نوار نجم، منتخب مصر الأول لكرة اليد، بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام منافسه غينيا بعد فوز الفراعنة بنتيجة 39-22، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا لرجال كرة اليد التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



وتقع مصر فى المجموعة الأول بأمم أفريقيا مع كل من غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، ويلعب غدا الفراعنة أمام كينيا في تمام الساعة الواحدة عصرًا.



وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا كالتالي:



قائمة منتخب مصر لرجال اليد أمام غينيا تضم ١٦ لاعبًا، هم:

- حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار

- الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري

- الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان

- صانع الألعاب: أحمد هشام - سيف الدرع

- الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن قداح

- الجناح الأيسر: عمر الوكيل - محمد مؤمن

- لاعب الدائرة: وسام نوار - خالد وليد - إبراهيم المصري