خالد الجندي يحذر من الحديث في الغيبيات نيابة عن الله

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا أحد يستطيع أن يحكم قطعيًا فى الأمور الغيبية نيابة عن الله تعالى، مثل من يدخل الجنة أو النار.





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستطع القطع فى أمر الغيبيات حتى الشهادة، إلا بوحى من الله تعالى، متابعًا: «احنا نحتسب فلانا شهيدا أو فى الجنة وندعو له كيفما نشاء حتى لا نتحدث نيابة عن الله، لأن الله أعلم بمن اتقى».





علم الغيب

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الكون والعالم قال عنهم "عالم الغيب والشهادة" والعالم ينقسم إلى عالم تحت الحس البشري والذي جرى عليه العلم التجريبي، والعالم الغيبي.

ونوه «جمعة»، خلال لقائه عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك عالمين عالم الغيب وعالم الشهادة، فكل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يدركه لأنه إنسان وقادر على استيعاب الكون المحسوس، أما علم الغيب نعلمه ونعرفه من خلال الوحي ومن السنة النبوية.



