رسلان: موقف مصر ثابت وصلب في الدفاع عن حقوقنا المائية.. فيديو

قال هاني رسلان مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، إن هناك تحولا نوعيا في ملف مفاوضات سد النهضة.



وأضاف رسلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن صدور البيان الأخير يشير إلى توافق واسع مثير للتفاؤل وفتح المسار لإمكانية الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة.



وأكمل رسلان: "تصريحات سامح شكري وزير الخارجية أكدت أنه هناك تفاؤل حذر حول مفاوضات سد النهضة".



ولفت: "الموقف المصرى ثابت وصلب في الدفاع عن الحقوق والمصالح المصرية وحقنا في نهر النيل".

