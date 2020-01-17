أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد

احتراف السرقة ليس قاصرًا على الكبار البالغين فقط بل يمكن أن تتحول طفلة مازالت في المهد إلى أصغر سارقة على عربة أطفال.



في أحد المحالات في العاصمة الروسية موسكو، دخل أب وأم برفقة ابنتهما التي يبدو أنها لم تتخطى الـ3 سنوات جالسة على عربة لجر الأطفال.



يظهر في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة وفقًا لروسيا توداي الأب والأم وهما يحاولان إلهاء البائع لكي تتمكن السارقة الصغيرة من إنهاء مهمتها.



وبأيدي "تتلف في حرير" تلتقط الطفلة المنتجات المعروضة وتخبئها داخل عربة الأطفال التي جلست عليها، بينها حال الأب بين البائع ورؤيتها.



بدا الأمر طبيعيًا جدًا حيث تصرف الوالدين وكأنهما يدفعان حساب بعض الأشياء الصغيرة فيما حولت الطفلة كل المسروقات داخل العربة ووالداها يراقبان الجو.