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رياضة

النصر في ضيافة العدالة بـ كأس خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:43 ص
فريق النصر السعودي
فريق النصر السعودي
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محمد السعيد
يحل فريق النصر ضيفا على نظيره العدالة، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى فريق النصر بقيادة نجمه المغربي عبدالرازق حمدالله لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج ببطولة الكأس.

على الجانب الآخر يطمح فريق العدالة في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بهزيمة النصر، وطرده خارج المسابقة.

وكان فريق النصر تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل العدالة على حساب الشعلة.
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