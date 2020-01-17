استطلاع: 64% من الإسرائيليين يرفضون حصانة نتنياهو ضد الفساد

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي نُشر اليوم الجمعة، أنه في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن معسكر اليمين والحريديين بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيتراجع إلى 54 مقعدا في الكنيست، قياسا بـ55 مقعدا حاليا، وأن قوة معسكر الوسط – يمين والوسط – يسار، بقيادة رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني جانتس، ستبقى 44 مقعدا.





في مقابل ذلك، ستحصل القائمة العربية المشتركة على مقعد إضافي، لتصبح 14 مقعدا.





ووفقا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" فإن معسكر غانتس سيحصل على 44 مقعدا، بينها 34 مقعدا لـ"كاحول لافان" و10 مقاعد لتحالف "العمل – جيشر – ميرتس".





وفي المقابل، سيحصل معسكر نتنياهو على 54 مقعدا، بينها 30 لحزب الليكود، و9 مقاعد لتحالف أحزاب اليمين المتطرف "إلى اليمين"، و8 مقاعد لحزب شاس، و7 لكتلة "يهدوت هتوراة".





وتوقع الاستطلاع ارتفاع تمثيل القائمة المشتركة من 13 حاليا إلى 14 مقعدا. بينما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيجدور ليبرمان، على 8 مقاعد.





وفيما يتعلق بطلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية، لمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة، اعترض 64% من المستطلعين على منحه الحصانة، وأيدها 36%.





ونشرت قنوات التلفزيون الإسرائيلية الثلاثة استطلاعات مساء أمس، كانت نتائجها كالتالي:





القناة 12: "كاحول لافان" 34، الليكود 32، القائمة المشتركة 13، "إلى اليمين" 10، شاس 8، "العمل – جيشر – ميرتس" 8، "يسرائيل بيتينو" 8، "يهدوت هتوراة" 7.





القناة 13: "كاحول لافان" 34، الليكود 31، القائمة المشتركة 14، "العمل – جيشر – ميرتس" 9، "يسرائيل بيتينو" 8، "يهدوت هتوراة" 7، "إلى اليمين" 7، شاس 6، "عوتسما يهوديت" الكهانية الفاشية برئاسة إيتمار بن جفير ستتجاوز نسبة الحسم وتحصل على 4 مقاعد.



