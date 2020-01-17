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فن

وصول جثمان ماجدة الصباحي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:13 م
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
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آيه عاطف
وصل منذ قليل جثمان الفنانة ماجدة الصباحي،إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، لأداء صلاة الجنازة، وتم لف جثمانها بعلم مصر.

ورحلت ماجدة الصباحي عن عالمنا أمس الخميس،عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقدمت النجمة ماجدة الصباحي خلال مشوارها الفني، مجموعة خالدة من الأفلام التي ظلت في أذهان وقلوب جمهورها حتى الآن، خاصة أنها إحدى نجمات الزمن الجميل الذي له مكانة خاصة في القلوب .

وأكد مصدر مقرب من أسرة الفنانة الراحلة أنها توفيت بشكل طبيعي وبدون إصابتها أو معاناتها من أي مرض.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ماجدة_الصباحي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.
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