وصول جثمان ماجدة الصباحي إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة

وصل منذ قليل جثمان الفنانة ماجدة الصباحي،إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، لأداء صلاة الجنازة، وتم لف جثمانها بعلم مصر.





ورحلت ماجدة الصباحي عن عالمنا أمس الخميس،عن عمر يناهز 89 عامًا.





وقدمت النجمة ماجدة الصباحي خلال مشوارها الفني، مجموعة خالدة من الأفلام التي ظلت في أذهان وقلوب جمهورها حتى الآن، خاصة أنها إحدى نجمات الزمن الجميل الذي له مكانة خاصة في القلوب .





وأكد مصدر مقرب من أسرة الفنانة الراحلة أنها توفيت بشكل طبيعي وبدون إصابتها أو معاناتها من أي مرض.



