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الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للأطفال.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:50 م
الأمطار
الأمطار
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البهى عمرو
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية بالبلاد، وقالت إن البلاد تشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، أن الطقس سيكون مائل للبرودة فى ساعات النهار وشديد الرودة فى ساعات الليل.

وأشارت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الشديدة على السواحل الشمالية للبلاد، وأن القاهرة ستتعرض لأمطار متوسطة.

وتابعت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل.

ولفتت إيمان شاكر، إلى أن، فرص سقوط الأمطار ستنتهى بعد ظهر اليوم الأحد المقبل، وأكد أن البلاد ستشهد رياحا شديدة، أن الجميع عليه أن يتوخى الحذر، وعليهم أن يرتدوا الملابس الثقيلة، تجنبًا من التعرض للأمراض.

وحذرت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من اقتراب الأطفال من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وذلك أثناء سقوط الأمطار، وناشدت السائقين بالسير بسرعات منخفضة.
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