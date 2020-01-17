الأرصاد تحذر المواطنين من الأحوال الجوية.. تفاصيل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل.



وأضافت إيمان شارك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية المصرية، أن البلاد ستشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وستصل درجة الحرارة العظمى لـ17 درجة.



وأشارت إيمان شاكر، إلى أن، هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية وستصل للقاهرة، وسيناء.



وأوضحت إيمان شاكر، أن فرص سقوط الأمطار ستنتهى بعد ظهر اليوم الأحد المقبل، وأكد أن البلاد ستشهد رياحا شديدة.



ولفت إيمان شاكر، إلى أن الجميع عليه أن يتوخى الحذر، وعليهم أن يرتدوا الملابس الثقيلة، تجنبًا من التعرض للأمراض.

