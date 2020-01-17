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محافظات

هطول أمطار متوسطة على شمال سيناء

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:06 م
هطول أمطار متوسطة
هطول أمطار متوسطة علي شمال سيناء
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احمد صالح
شهدت محافظة شمال سيناء أجواء ممطرة خلال الفترة المسائية في ظل التقلبات الجوية المستمرة، وسط انتشار السحب الملبدة بالغيوم .

هطلت أمطار متوسطة علي معظم أنحاء المحافظة خاصة المدن الساحلية. خاصة رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

وفي وسط سيناء، الحسنة ونخل ، كثف المواطنون عمليات إنشاء السدود الترابية في طريق مياه السيول لتحويل مسارها من أجل ري الزراعات او تخزين المياه في هرابات أرضية لإعادة استخدامها طوال العام.

استعدت المحافظة لتقلبات الظروف الجوية وهطول أمطار متوسطة علي مختلف المناطق تحسبا وصول سيول بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء .

وأعطي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ ، توجيهاته باستمرار التواصل بشكل دوري من جانب الأجهزة المعنية للابلاغ عن اي تطورات جديدة في الاحوال الجوية وموقف الامطار عند سقوطها ، قبل ان تتحول الي سيول للحد من وقوع اضرار سواء بشرية او مادية.
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