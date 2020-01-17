بتشرب قصب.. سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة داخل محل عصائر

شاركت سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة غريبة نالت إعجاب الكثير من متابعيها في محل للعصائر وكانت تحتسي القصب.



وظهرت سلمى أبو ضيف، بملابس غريبة حيث ارتدت بدلة أوف وايت وتوب باللون الأبيض وكان البنطلون شورت، وانتعلت بوت باللون الابيض الملائم لملابسها.



ووضعت سلمى أبو ضيف ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر، مع أحمر شفاه ملائم لإطلالتها.



وتركت سلمى شعرها منسدلاً خلف ظهرها، واقتنت مجموعة أنيقة من الإكسسوارات حيث ارتدت خاتما أنيقا، وقرطا له طراز غريب، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.