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اقتصاد

البنك المركزي: سداد 36.5 مليار دولار ديونا و8.1 مليار أعباء دين في 5 سنوات

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:00 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمد يحيى
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي سداد 36.5 مليار دولار ديونا و8.1 مليار فائدة دين"أعباء دين" في 5 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019 في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الديون الخارجية.

وقال التقرير إنه جرى سداد أكبر قيمة من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، وسداد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار في 2017، و5.085 مليار في 2016، و5.609 مليار في 2015.

وأظهر أن الدين الخارجي لمصر يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نحو 108 مليارات دولار، وبحسب خبراء ومسؤولين فإن تلك النسبة منخفضة ولا تزال في الحدود الآمنة، وفقًا للمعايير الدولية.
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