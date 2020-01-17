أهم الأخبار.. وزير البترول يوضح سبب ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. رد قوي من سامح شكري على وزير الدفاع التركي.. و8 أفلام في دور السينما

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:
وزير البترول يوضح سبب ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. فيديو
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز، منذ شهر أكتوبر 2018.
عقوبات أمريكية على قائد بالحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل
أعلن المبعوث الأمريكي لشئون إيران برايان هوك، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القائد بالحرس الثوري الإيراني حسن شهربور بسبب دوره في قمع المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني.
البنك المركزي: سداد 36.5 مليار دولار ديونا و8.1 مليار أعباء دين في 5 سنوات
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي سداد 36.5 مليار دولار ديونا و8.1 مليار فائدة دين"أعباء دين" في 5 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019 في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
مفاجأة في غياب صالح جمعة عن مران الأهلي لـ 4 أيام
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة غياب صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول، 4 أيام عن مران النادي الأهلي دون إذن الجهاز الفني.
رد قوي من سامح شكري على وزير الدفاع التركي بشأن الحدود المصرية الليبية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، تتفق مع قواعد القانون، موضحا أنه ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فايز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعدي على الحقوق المصرية ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء.
وقف كل التطبيقات 2022.. جوجل ستصدم المستخدمين بهذا القرار
وفي عام 2017 اختفت بعض تطبيقات جوجل من على Chrome Web Store ولكن ظلت جوجل تقدم الدعم لهذه التطبيقات، و قررت الشركة التخلص تدريجيا من هذه التطبيقات بحلول السنتين القادمتين.
8 أفلام في دور السينما خلال إجازة نصف العام الدراسي.. تعرف عليها
تشهد دور عرض السينما، طرح العديد من الأفلام بها خلال الفترة القليلة المقبلة، لتدخل الأفلام مرحلة منافسة قوية لتحقيق أعلى الإيرادات في إجازة نصف العام الدراسي الدراسي، ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الأفلام:
وزير الرياضة مهنئا كيشو بذهبية العالم: أنتم جزء من إنجاز كبير غير مسبوق
هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، البطل المصرى العالمي محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة عقب إحرازه الميدالية الذهبية في منافسات وزن 72 كجم ببطولة التصنيف العالمي للمصارعة والتي أقيمت في إيطاليا بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل تركيا
البيتكوين المشفرة تقترب من 9 آلاف دولار
ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" المشفرة قرب مستوى 9 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تواصل الطلب على الأصول الرقمية.
كلوب يزف بشرى لجماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عودة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب لقائمة الفريق أمام مانشستر يونايتد المقرر لها بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بعد غياب دام أكثر من شهر للإصابة.
متخصص في الشأن الدولي: أردوغان شخص فوضوي لا يتمني السلام لأي دولة.. فيديو
قال جمال رائف الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، إن أردوغان شخص فوضوي، موضحا أن ذلك يتجلى في نشره للمليشيات الإرهابية، وتعطيله لعمليات السلام في باقي الدول.
بشكل نهائي .. مهاجم الزمالك يحسم قرار الرحيل عن الفريق
استقر عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي رفض العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية من بعض أندية الممتاز.
شاهد.. اختبار نموذج عربة قطار المجر ضمن صفقة تطوير السكة الحديد
وقعت هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري صفقة بقيمة مليار و 16 مليونا و50 ألف يورو لتنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.
مفاوضات بين الخارجية وبريطانيا للتوصل إلى اتفاقية مشاركة بعد الخروج الأوروبي
استقبل السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس مجموعة العمل الوطنية المعنية بالتوصل لاتفاقية مشاركة مع بريطانيا أمس بمقر وزارة الخارجية، وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى برئاسة "مارتن دوفى" كبير المفاوضين البريطانيين المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار انعقاد جولة المفاوضات الثالثة حول التوصل لاتفاق مشاركة بين مصر وبريطانيا يمثل إطارًا تعاهديًا للعلاقات التجارية بين البلدين بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وزير البترول يوضح سبب ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر.. فيديو
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز، منذ شهر أكتوبر 2018.
عقوبات أمريكية على قائد بالحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل
أعلن المبعوث الأمريكي لشئون إيران برايان هوك، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القائد بالحرس الثوري الإيراني حسن شهربور بسبب دوره في قمع المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني.
البنك المركزي: سداد 36.5 مليار دولار ديونا و8.1 مليار أعباء دين في 5 سنوات
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي سداد 36.5 مليار دولار ديونا و8.1 مليار فائدة دين"أعباء دين" في 5 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019 في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الديون الخارجية.
مفاجأة في غياب صالح جمعة عن مران الأهلي لـ 4 أيام
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة غياب صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول، 4 أيام عن مران النادي الأهلي دون إذن الجهاز الفني.
رد قوي من سامح شكري على وزير الدفاع التركي بشأن الحدود المصرية الليبية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر لها حدود برية وبحرية مع ليبيا، وهذا ما يجعلها صاحبة مصلحة في الدخول في أي ترسيم حدود مباشر، تتفق مع قواعد القانون، موضحا أنه ما تم التوصل إليه من اتفاق بين فايز السراج وتركيا من الناحية الفنية ليس فيه تعدي على الحقوق المصرية ولكن هذا الاتفاق غير قانوني وهو والعدم سواء.
وقف كل التطبيقات 2022.. جوجل ستصدم المستخدمين بهذا القرار
وفي عام 2017 اختفت بعض تطبيقات جوجل من على Chrome Web Store ولكن ظلت جوجل تقدم الدعم لهذه التطبيقات، و قررت الشركة التخلص تدريجيا من هذه التطبيقات بحلول السنتين القادمتين.
8 أفلام في دور السينما خلال إجازة نصف العام الدراسي.. تعرف عليها
تشهد دور عرض السينما، طرح العديد من الأفلام بها خلال الفترة القليلة المقبلة، لتدخل الأفلام مرحلة منافسة قوية لتحقيق أعلى الإيرادات في إجازة نصف العام الدراسي الدراسي، ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز الأفلام:
وزير الرياضة مهنئا كيشو بذهبية العالم: أنتم جزء من إنجاز كبير غير مسبوق
هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، البطل المصرى العالمي محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة عقب إحرازه الميدالية الذهبية في منافسات وزن 72 كجم ببطولة التصنيف العالمي للمصارعة والتي أقيمت في إيطاليا بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل تركيا
البيتكوين المشفرة تقترب من 9 آلاف دولار
ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" المشفرة قرب مستوى 9 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تواصل الطلب على الأصول الرقمية.
كلوب يزف بشرى لجماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عودة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب لقائمة الفريق أمام مانشستر يونايتد المقرر لها بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بعد غياب دام أكثر من شهر للإصابة.
متخصص في الشأن الدولي: أردوغان شخص فوضوي لا يتمني السلام لأي دولة.. فيديو
قال جمال رائف الصحفي المتخصص في الشأن الدولي، إن أردوغان شخص فوضوي، موضحا أن ذلك يتجلى في نشره للمليشيات الإرهابية، وتعطيله لعمليات السلام في باقي الدول.
بشكل نهائي .. مهاجم الزمالك يحسم قرار الرحيل عن الفريق
استقر عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي رفض العروض التي وصلت إليه في الفترة الماضية من بعض أندية الممتاز.
شاهد.. اختبار نموذج عربة قطار المجر ضمن صفقة تطوير السكة الحديد
وقعت هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري صفقة بقيمة مليار و 16 مليونا و50 ألف يورو لتنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.
مفاوضات بين الخارجية وبريطانيا للتوصل إلى اتفاقية مشاركة بعد الخروج الأوروبي
استقبل السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس مجموعة العمل الوطنية المعنية بالتوصل لاتفاقية مشاركة مع بريطانيا أمس بمقر وزارة الخارجية، وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى برئاسة "مارتن دوفى" كبير المفاوضين البريطانيين المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار انعقاد جولة المفاوضات الثالثة حول التوصل لاتفاق مشاركة بين مصر وبريطانيا يمثل إطارًا تعاهديًا للعلاقات التجارية بين البلدين بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.