مفاجأة في غياب صالح جمعة عن مران الأهلي لـ 4 أيام

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة غياب صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول، 4 أيام عن مران النادي الأهلي دون إذن الجهاز الفني.



وأكد سيد عبد الحفيظ أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة وأن صالح جمعة غاب بالفعل عن مران النادي الأهلي ولكن بإذن من الجهاز الفني.



وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر منح الإذن إلي صالح جمعة للغياب عن مران الأهلي.



يستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، بعد غد الأحد، على ستاد السلام، في الجولة الـ14.