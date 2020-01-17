AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بصحبة زوجها وطفلها .. شاهد

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:38 م
لاميتا فرنجية وزوجها
لاميتا فرنجية وزوجها
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورة جديدة لها عبر خاصية "استورى" على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بـ رفقة زوجها، وابنهما جاستن وهى ترتدى جاكيت جلد وتيشيرت وبنطلون ونسقت معه ايس كاب أنيق ونظارة.

ووضعت لاميتا فرنجية، ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة: "يوم الجمعة".

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بصحبة زوجها وطفلها .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ قبعة.. لاميتا فرنجية في أحدث إطلالة على إنستجرام

لاميتا فرنجية تتألق بـ الفسفوري وسط ثلوج فرنسا

لاميتا فرنجية وسط الثلوج في جلسة تصوير جديدة

من يريد الخبز الطازج | لاميتا فرنجية تتألق بإطلالة شتوية أنيقة

مستعدون لـ 2020.. لاميتا فرنجية بصحبة زوجها وسط الثلوج في فرنسا

بملابس جذابة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة البلياردو

ترشيحاتنا

انهيار دلال عبد العزيز في جنازة ماجدة الصباحي .. شاهد

رسميا.. الكاف يخاطب الزمالك إرسال قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي

مصدر أمنى: ضبط شخصين تنمّرا على شاب ذوي احتياجات خاصة

عاجل.. قوات تركية تصل ليبيا.. تفاصيل

نقل أخطر مفتي داعشي بالعراق عبر شاحنة عسكرية بسبب وزنه السمين.. صور

وقف كل التطبيقات 2022.. جوجل ستصدم المستخدمين بهذا القرار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة