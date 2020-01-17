لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بصحبة زوجها وطفلها .. شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورة جديدة لها عبر خاصية "استورى" على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بـ رفقة زوجها، وابنهما جاستن وهى ترتدى جاكيت جلد وتيشيرت وبنطلون ونسقت معه ايس كاب أنيق ونظارة.



ووضعت لاميتا فرنجية، ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة: "يوم الجمعة".



يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.



شاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".



وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.