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فن

اخواتي.. السقا بصحبة أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام ورامز.. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 12:20 ص
السقا وأحمد حلمى
السقا وأحمد حلمى وكريم عبدالعزيز ومحمد امام ورامز
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد السقا صورة له تجمعه بالفنان أحمد حلمي وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام ورامز جلال، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أحمد السقا على الصورة قائلا: "اخواتي" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وينتظر النجم أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلًا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

فيلم العنكبوت من بطولة "أحمد السقا ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزي وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال".
اخواتي.. السقا بصحبة أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام ورامز.. شاهد
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