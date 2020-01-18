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رياضة

أحمد شوبير: هاني أبوريدة لم يحترم اسمى.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 01:12 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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حسن العمدة
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يحترم اسمه ولم يمنحه التقدير الكافي الذي يستحقه.

وأضاف أحمد شوبير، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إن أبو ريدة لم يرشحه للعمل في أي لجنة بالاتحادين الأفريقي أو الدولي رغم أنه مسئول داخل اتحاد الكرة وهذا حقيقة، ويملك الكفاءة في الإعلام أو إدارة الكرة.

وأكمل: "لقد عاتبت هاني أبو ريدة على تصرفاته بحقي، في إحدى المناسبات لكنه تعلل بأن المسألة لها دخل بالاتحاد العربي رغم أن الاتحاد العربي غير معترف به"، مشددا :" للأسف المسألة متعلقة بـ الصداقات والعلاقات وليس الكفاءة".

وتابع :" هناك 4 من أعضاء مجلس الإدارة السابق، كانوا يعملون ضدي في الانتخابات، هذا الأمر كان من ضمن أسباب تأخر إعلاني نائبًا للرئيس لمدة 38 يومًا بعد الانتخابات".

وأكد أحمد شوبير :" أنا على خلاف كبير مع هاني أبوريدة، رغم العلاقة الجيدة بيننا في فترات سابقة، لكن طريقة إدارته للاتحاد لم تكن جيدة، إنه لم يحترم إسمي رغم احترامي له".
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