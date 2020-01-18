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رياضة

أحمد شوبير: صالح جمعة مش صالح وظلم نفسه.. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن صالح جمعة لاعب الأهلي ، موهوب وسيفيد أي نادي يلعب له في الوصول إلى حالته الفنية المعروفة.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " كنت أنوي عقد جلسة مع صالح جمعة خلال الفترة الماضية وتقديمه من جديد بشكل جيد".

وأضاف أن صالح يؤثر في حق نفسه بشكل كبير من خلال أفعاله مؤكدا أنه موهبة كبيرة جدا.

وأتم :" صالح مش صالح" في حق نفسه مع النادي الأهلي.

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، أعلن إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.
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