صالح جمعة يشن هجوما عنيفا على فايلر ويستشهد بـ سيد عبد الحفيظ

شن لاعب النادى الأهلي، صالح جمعة، هجوم عنيف على الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينية فايلر وذلك بعد استبعاد اللاعب من الحسابات الفنية للمدرب خلال الفترة الأخيرة.





وقال جمعة فى تصريحات له:"كل المجال الكروي يهاجمني الأن والجميع ينهش فى لحمي ولا أحد يعرف ما يحدث لي في النادي ومع الجهاز الفني".





وأضاف لاعب النادي الأهلي:"ما أتعرض له لا يطيقه أى لاعب كرة قدم أو أى انسان مهما كان ولكني فضلت الصمت من أجل جمهور الأهلي".





وأكمل: "بداية مشكلتى بدأت مع قدوم فايلر للنادي الأهلي فى هذا الوقت أخذت تحدي مع نفسي من أجل إثبات قدراتي للمدرب الجديد والحصول على فرصة للمشاركة أساسيًا".





وأردف: "تألقت فى التدريبات بشكل ملفت للجميع وبذلت أقصى ما عندي ولكن فوجئت بخروجي من حسابات فايلر بطريقة غريبة، لكن فى البداية أقنعت نفسي بأن ذلك بسبب كثرة اللاعبين في النادي".





وأوضح نجم المارد الأحمر:"الصدمة جاءت عندما تواجد فى أحد الأيام 21 لاعبا فقط في تدريب الفريق وكان معنا بعض الناشئين يتدربون معنا فى هذا التمرين أقام فايلر تقسيمة من عشرة لاعبين فى كل فريق والصدمة هى خروجى من هذه التقسيمة وكنت أنا اللاعب الوحيد الذى حدث معه هذا".



